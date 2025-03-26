GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN – GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN A FGJ – LE CUBE Troyes

GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN – GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN A FGJ Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

GOLDMENDe Goldman à Frédéricks Goldman JonesAprès leur tournée événement qui a rassemblé des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES. Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis « Envole-moi » en passant par « A nos actes manqués » ou encore « Il suffira d’un signe »

LE CUBE BOULEVARD CHARLES DELESTRAINT 10000 Troyes 10