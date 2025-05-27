Goldmen Antarès Le Mans
Goldmen Antarès Le Mans vendredi 2 octobre 2026.
Goldmen
Antarès 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Goldmen à Antarès Le Mans !
Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers laFrance, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’universde Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES. Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe
RDV le vendredi 2 octobre 2026 à 20h00 à Antarès. .
Antarès 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
Goldmen at Antarès Le Mans!
German :
Goldmen in Antarès Le Mans!
Italiano :
Uomini d’oro ad Antarès Le Mans!
Espanol :
Goldmen en Antarès Le Mans
L’événement Goldmen Le Mans a été mis à jour le 2025-05-27 par OT Le Mans