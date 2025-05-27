Goldmen Antarès Le Mans

Goldmen

Antarès 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Goldmen à Antarès Le Mans !

Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers laFrance, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’universde Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES. Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe

RDV le vendredi 2 octobre 2026 à 20h00 à Antarès. .

