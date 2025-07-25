Goldmen Le Spot Mâcon

Goldmen Le Spot Mâcon dimanche 29 novembre 2026.

Goldmen

Le Spot 198 Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-11-29 17:30:00

2026-11-29

Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers la France, les Goldmen seront de retour pour un nouveau show 100 % tubes, de l’univers de Jean-Jacques Goldman à celui du strong trio Fredericks Goldman Jones strong.

Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les Goldmen vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones

Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe .

