Gontierama 2026 Château-Gontier-sur-Mayenne

Parcours d’art contemporain Gontierama

5ème édition de notre biennale d’art contemporain organisée en partenariat avec le Pays de Château-Gontier.

Les artistes dialoguent avec les espaces et les œuvres s’invitent dans la ville pour trois mois d’expositions pleines de surprises. Profitez de nombreux rendez-vous de médiation tout au long de la manifestation pour plonger dans la création contemporaine et (re)découvrir la ville !

Artistes invité.es François Dufeil, Harald Fernagu, Makikop Furuichi, Maëlle Ledauphin, David Posth-Kohler, Stefan Rinck…

Programme complet disponible en avril 2026 .

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

English :

Contemporary art trail: Gontierama

German :

Zeitgenössischer Kunstparcours: Gontierama

Italiano :

Percorso d’arte contemporanea: Gontierama

Espanol :

Ruta del arte contemporáneo: Gontierama

