Gontierama 2026 Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2026-05-30
fin : 2026-08-23
2026-05-30
Parcours d’art contemporain Gontierama
5ème édition de notre biennale d’art contemporain organisée en partenariat avec le Pays de Château-Gontier.
Les artistes dialoguent avec les espaces et les œuvres s’invitent dans la ville pour trois mois d’expositions pleines de surprises. Profitez de nombreux rendez-vous de médiation tout au long de la manifestation pour plonger dans la création contemporaine et (re)découvrir la ville !
Artistes invité.es François Dufeil, Harald Fernagu, Makikop Furuichi, Maëlle Ledauphin, David Posth-Kohler, Stefan Rinck…
Programme complet disponible en avril 2026 .
Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
English :
Contemporary art trail: Gontierama
German :
Zeitgenössischer Kunstparcours: Gontierama
Italiano :
Percorso d’arte contemporanea: Gontierama
Espanol :
Ruta del arte contemporáneo: Gontierama
