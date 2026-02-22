Gonzess Fest’ #4 Salle du Bourg Champniers

Gonzess Fest’ #4

Salle du Bourg Rue des Autours Champniers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-12

Sur scène, dans le monde de la musique, on peut observe que les musiciennes ne sont présentes qu’en minorité. Le festival Gonzess Fest’ a pour vocation de mettre cette minorité à l’honneur en leur laissant une place importante sous le feu des projecteurs.

.

Salle du Bourg Rue des Autours Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 74 74 31 gonzessfest.acem@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On stage, in the world of music, it’s fair to say that female musicians are only in the minority. The Gonzess Fest’ festival aims to put this minority in the spotlight by giving them an important place in the spotlight.

L’événement Gonzess Fest’ #4 Champniers a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême