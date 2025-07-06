Gospel Harmony Bassin Arcachon au festival de Jazz Scène du Jardin Louis David Andernos-les-Bains
Gospel Harmony Bassin Arcachon au festival de Jazz Scène du Jardin Louis David Andernos-les-Bains dimanche 26 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Gospel Harmony Bassin Arcachon au festival de Jazz
Scène du Jardin Louis David 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:45:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Créée fin 2021, l’association Gospel Harmony Bassin Arcachon regroupe des choristes de tous niveaux qui se retrouvent autour d’un plaisir commun le chant gospel sur la scène du joli parc arboré du jardin Louis David. .
Scène du Jardin Louis David 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Gospel Harmony Bassin Arcachon au festival de Jazz
L’événement Gospel Harmony Bassin Arcachon au festival de Jazz Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Andernos-les-Bains
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