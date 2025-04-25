GOSPEL POUR 100 VOIX ZENITH DE PAU Pau

GOSPEL POUR 100 VOIX

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

2026-06-07

THE DELIVERANCE TOUR 2026

Les vidéos de leurs prestations ont fait le tour du monde et a ont été vues plus de 70 millions de fois.

Leurs prestations Tv ont été suivies par plus de 120 millions de téléspectateurs et leur spectacle live par 1 million de spectateurs

Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Award à Londres et une nomination aux Premier Gospel Award en Angleterre et d’êtres selectionnés pour participer aux premiers Britain Got Talent- The Champions à Londres ou au Schlagerboom en Allemagne… .

