Gospel Saint-Pantaléon-de-Larche
Gospel Saint-Pantaléon-de-Larche samedi 9 mai 2026.
Saint-Pantaléon-de-Larche
Gospel
Saint-Pantaléon-de-Larche Corrèze
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Concert de Gospel à la salle des fêtes de Saint-Pantaléon-de-Larche.
15€ par personne Gratuit pour les moins de 12 ans. les bénéfices seront intégralement reversés à l’association Kulamnam-Casamance pour ses actions au Sénégal.
Avec le chœur Gospel Tor Carrat et Gospel Fusion Direction musicale Sandy Abudo .
Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 81 56 36
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English : Gospel
L’événement Gospel Saint-Pantaléon-de-Larche a été mis à jour le 2026-04-25 par Brive Tourisme
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