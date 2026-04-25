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Gospel Saint-Pantaléon-de-Larche

Gospel Saint-Pantaléon-de-Larche

Gospel Saint-Pantaléon-de-Larche samedi 9 mai 2026.

Ville : 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche

Département : Corrèze

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Saint-Pantaléon-de-Larche

Gospel

Saint-Pantaléon-de-Larche Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Concert de Gospel à la salle des fêtes de Saint-Pantaléon-de-Larche.
15€ par personne Gratuit pour les moins de 12 ans. les bénéfices seront intégralement reversés à l’association Kulamnam-Casamance pour ses actions au Sénégal.
Avec le chœur Gospel Tor Carrat et Gospel Fusion Direction musicale Sandy Abudo   .

Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 81 56 36 

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English : Gospel

L’événement Gospel Saint-Pantaléon-de-Larche a été mis à jour le 2026-04-25 par Brive Tourisme

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