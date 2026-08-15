Gospel Time Salle des fêtes Pensol

Informations pratiques

Pensol

Gospel Time

Salle des fêtes Route de la Mairie Pensol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-11 16:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Débutant ou confirmé, venez profiter de l’expérience, de la pédagogie, et du savoir-faire unique du célèbre chef de choeur Max Zita pour vous initier au Gospel en toute convivialité. Ne ratez pas le concert qui suit la masterclass! .

Salle des fêtes Route de la Mairie Pensol 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 80 14 98 infos@gospelvoices.fr

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English : Gospel Time

L’événement Gospel Time Pensol a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin