Gospel Time Salle des fêtes Pensol
samedi 10 octobre 2026 · Salle des fêtes · Pensol
Informations pratiques
Pensol
Gospel Time
Salle des fêtes Route de la Mairie Pensol Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-11 16:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Débutant ou confirmé, venez profiter de l’expérience, de la pédagogie, et du savoir-faire unique du célèbre chef de choeur Max Zita pour vous initier au Gospel en toute convivialité. Ne ratez pas le concert qui suit la masterclass! .
Salle des fêtes Route de la Mairie Pensol 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 80 14 98 infos@gospelvoices.fr
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English : Gospel Time
L’événement Gospel Time Pensol a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin
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