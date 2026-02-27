Goupile et Coyotte Road Trip Electric + VIV (1ère partie) La Passerelle salle de spectacle Nouaillé-Maupertuis

Goupile et Coyotte Road Trip Electric + VIV (1ère partie)

La Passerelle salle de spectacle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

2026-03-14





Marion, chanteuse-comédienne à la voix caméléon et Manue, altiste et bidouilleuse sonore à l’arsenal des guitaristes (pédales d’effets, live looping…) forment un duo très complice. Elles nous embarquent dans des atmosphères calmes, douces et mystérieuses parfois grinçantes, pétillantes, facétieuses, vivantes ! Nous croisons des personnages insolites, hauts en couleurs, plein d’humanité… ce spectacle est une ode à la fantaisie et à la singularité avec l’influence, en filigrane, des univers de Brigitte Fontaine et d’Arthur H.

La presse en parle En route pour un voyage sacrément poétique entre rire et émotion La NR. 1è partie découverte (30 min.) VIV Duo voix guitare avec Lélé et Antoine Compagnon. Cabaret musical fantaisiste dès 12 ans, avec entracte. 28é festival QOC en accord avec Les Productions de Georges et cie de la Trace. Billetterie en ligne ou sur place 1h avant. .

