Gourette Highline Meeting Maison de gourette Eaux-Bonnes
Gourette Highline Meeting Maison de gourette Eaux-Bonnes dimanche 19 juillet 2026.
Eaux-Bonnes
Gourette Highline Meeting
Maison de gourette 1 Route du Col d’Aubisque Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-19
Prenez de la hauteur et venez frissonner avec nous !
Cet été, le ciel s’anime ! Du 19 au 25 juillet 2026, préparez-vous à vivre une expérience spectaculaire au cœur de Gourette.
Venez découvrir la highline, cette discipline hors du commun où des athlètes venus de tous horizons marchent sur un ruban de sangle de seulement 2,5 cm de large, suspendus à des dizaines de mètres au-dessus du vide.
Un spectacle à couper le souffle Observez la grâce, la concentration extrême et le courage des highliners évoluant entre ciel et terre. Un véritable ballet aérien où le temps semble s’arrêter.
Une ambiance unique Plus qu’une démonstration sportive, c’est un festival de partage, de musique et de bonne humeur dans un cadre naturel exceptionnel.
Que vous soyez passionnés de sensations fortes, amateurs de photographie ou simplement curieux de voir le vide apprivoisé, rendez- vous à Gourette .
Maison de gourette 1 Route du Col d’Aubisque Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gourette Highline Meeting
L’événement Gourette Highline Meeting Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques)
- Open Ride Gourette sur les piste du domaine skiable Eaux-Bonnes 27 juin 2026
- Concert Woknote pour la soirée Feu de la St Jean Eaux-Bonnes 27 juin 2026
- Fête de la Saint Jean Feu Eaux-Bonnes 27 juin 2026
- Opération montagne propre Gourette Eaux-Bonnes 4 juillet 2026
- Balade commentée du village d’Aas Eaux-Bonnes 8 juillet 2026