Informations pratiques

Ribeauvillé

Goûter avec le père Noël

Place de la Mairie Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-16 15:30:00

fin : 2026-12-16 17:30:00

Date(s) :

2026-12-16

Venez déguster un bon goûter de Noël en compagnie du père Noël en personne !

Viens prendre ton goûter avec le père Noël !

Au programme

Déguste un délicieux chocolat chaud (vin chaud pour tes parents)

Profite d’une petite balade en crèche

Dépose ta tétine sur l’Arbre à Tétines

Fais une photo en compagnie du père Noël

Assiste au spectacle de marionnettes et petits tours de magie avec Madame Confettis .

Place de la Mairie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a tasty Christmas snack with Santa Claus himself!

L’événement Goûter avec le père Noël Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr