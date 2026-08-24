Goûter avec le père Noël Ribeauvillé
mercredi 16 décembre 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Goûter avec le père Noël
Place de la Mairie Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-16 15:30:00
fin : 2026-12-16 17:30:00
Date(s) :
2026-12-16
Venez déguster un bon goûter de Noël en compagnie du père Noël en personne !
Viens prendre ton goûter avec le père Noël !
Au programme
Déguste un délicieux chocolat chaud (vin chaud pour tes parents)
Profite d’une petite balade en crèche
Dépose ta tétine sur l’Arbre à Tétines
Fais une photo en compagnie du père Noël
Assiste au spectacle de marionnettes et petits tours de magie avec Madame Confettis .
Place de la Mairie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a tasty Christmas snack with Santa Claus himself!
L’événement Goûter avec le père Noël Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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