Goûter-conté Carnaval Squar Martin Luther King Livron-sur-Drôme

Goûter-conté Carnaval

Squar Martin Luther King Salle Morcel Paquien Livron-sur-Drôme Drôme

Début : 2026-03-18 16:30:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Organisé par le service culturel municipal, avec la participation de l’association En faim de contes.

À la suite de l’atelier créatif, entrez dans la thématique du carnaval avec des contes choisis et contés par l’association en Faim de Contes.

English : Goûter-conté Carnaval

Organised by the municipal cultural department, with the participation of the En faim de contes association.

Following the creative workshop, get into the carnival spirit with stories selected and narrated by the En faim de contes association.

