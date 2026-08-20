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Goûter « Croc-livres », Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire · Orvault

Goûter « Croc-livres », Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Le Petit Chantilire
Adresse
46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique

Goûter « Croc-livres » Mercredi 23 septembre, 16h00 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

« Croc-livres », le petit goûter des grands lecteurs est de retour dans les bibliothèques d’Orvault. Tu as entre 10 et 12 ans et tu dévores les livres ? Ou bien tu as du mal à trouver lecture à ton goût ? Tu as envie de partager tes derniers coups de coeur, tes dernières lectures et tu es curieux de découvrir de nouvelles saveurs ? Rejoins-nous ! Nous nous réunirons autour d’un bon goûter pour parler romans, BD, poésie… tout ce qui se lit.
Mercredi 23 septembre · 16h · durée 1h · Le Petit ChantiLire · de 10 à 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
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