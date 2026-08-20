Goûter « Croc-livres », Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Informations pratiques

Goûter « Croc-livres » Mercredi 23 septembre, 16h00 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

« Croc-livres », le petit goûter des grands lecteurs est de retour dans les bibliothèques d’Orvault. Tu as entre 10 et 12 ans et tu dévores les livres ? Ou bien tu as du mal à trouver lecture à ton goût ? Tu as envie de partager tes derniers coups de coeur, tes dernières lectures et tu es curieux de découvrir de nouvelles saveurs ? Rejoins-nous ! Nous nous réunirons autour d’un bon goûter pour parler romans, BD, poésie… tout ce qui se lit.

Mercredi 23 septembre · 16h · durée 1h · Le Petit ChantiLire · de 10 à 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Une rencontre littéraire pour les enfants