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Goûter « Croc-livres » Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire - Petit-Chantilly · Orvault

Goûter « Croc-livres » Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Bibliothèque Le Petit Chantilire - Petit-Chantilly
Adresse
48 Avenue Alexandre Goupil
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Mercredi 23 septembre · 16h · durée 1h · Le Petit ChantiLire · de 10 à 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 16:00 – 17:00
Gratuit : oui Mercredi 23 septembre · 16h · durée 1h · Le Petit ChantiLire · de 10 à 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

« Croc-livres », le petit goûter des grands lecteurs est de retour dans les bibliothèques d’Orvault. Tu as entre 10 et 12 ans et tu dévores les livres ? Ou bien tu as du mal à trouver lecture à ton goût ? Tu as envie de partager tes derniers coups de coeur, tes dernières lectures et tu es curieux de découvrir de nouvelles saveurs ? Rejoins-nous ! Nous nous réunirons autour d’un bon goûter pour parler romans, BD, poésie… tout ce qui se lit.Mercredi 23 septembre · 16h · durée 1h · Le Petit ChantiLire · de 10 à 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700
02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60


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