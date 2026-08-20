Goûter « Croc-livres » Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Mercredi 18 novembre · 16h · durée 1h · Ormédo · de 10 à 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

« Croc-livres », le petit goûter des grands lecteurs est de retour dans les bibliothèques d’Orvault. Tu as entre 10 et 12 ans et tu dévores les livres ? Ou bien tu as du mal à trouver lecture à ton goût ? Tu as envie de partager tes derniers coups de coeur, tes dernières lectures et tu es curieux de découvrir de nouvelles saveurs ? Rejoins-nous ! Nous nous réunirons autour d’un bon goûter pour parler romans, BD, poésie… tout ce qui se lit.Mercredi 18 novembre · 16h · durée 1h · Ormédo · de 10 à 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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