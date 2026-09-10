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Goûter des Mordus du manga Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Astrid Lindgren · Paris

Goûter des Mordus du manga Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Astrid Lindgren
Adresse
42 rue Petit
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Les bibliothécaires vous présenteront la sélection de cette année et vous expliqueront comment participer au vote tout en grignotant un goûter !

Pour le 7-15 ans

Sans inscription

Découvrez la nouvelle sélection des Mordus du manga.
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit  75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/


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