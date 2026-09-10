Goûter des Mordus du manga Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Informations pratiques

Les bibliothécaires vous présenteront la sélection de cette année et vous expliqueront comment participer au vote tout en grignotant un goûter !

Pour le 7-15 ans

Sans inscription

Découvrez la nouvelle sélection des Mordus du manga.

Le samedi 19 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/



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