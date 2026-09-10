Goûter des Mordus du manga Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Astrid Lindgren · Paris
Informations pratiques
Les bibliothécaires vous présenteront la sélection de cette année et vous expliqueront comment participer au vote tout en grignotant un goûter !
Pour le 7-15 ans
Sans inscription
Découvrez la nouvelle sélection des Mordus du manga.
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/
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