Goûter et dédicace littéraire, Librairie Graines de pensées, Rambervillers
Goûter et dédicace littéraire, Librairie Graines de pensées, Rambervillers samedi 25 avril 2026.
Goûter et dédicace littéraire Samedi 25 avril, 14h30 Librairie Graines de pensées Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Goûter et dédicace littéraire avec l’autrice jeunesse Myrtille le samedi 25 avril à 14h30 ! Réservation conseillée au 09 77 44 61 31.
Librairie Graines de pensées 13 rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 09 77 44 61 31 »}]
Venez rencontrer l’autrice Myrtille ! rencontre livre
Photo de Linh Bo: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/livres-marche-ouvert-marche-a-ciel-ouvert-marche-de-plein-air-15068406/