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Troc’livres, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

Troc’livres, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

Troc’livres, Librairie Graines de pensées, Rambervillers dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Librairie Graines de pensées

Adresse : 13 rue Carnot 88700 Rambervillers

Ville : 88700 Rambervillers

Département : Vosges

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Troc’livres 19 avril et 21 juin Librairie Graines de pensées Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T09:00:00+02:00 – 2026-04-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

2 journées de Troc’livres sont programmés à la librairie Graines de pensées de Rambervillers ! Rendez le dimanche 19 avril et le dimanche 21 juin, de 9h à 12h !
Tout public – entrée libre

Librairie Graines de pensées 13 rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 09 77 44 61 31 »}]
Tout public – Entrée libre livres

Photo de Céline |: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/35285377/

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