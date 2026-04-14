Troc’livres, Librairie Graines de pensées, Rambervillers
Troc’livres, Librairie Graines de pensées, Rambervillers dimanche 19 avril 2026.
Troc’livres 19 avril et 21 juin Librairie Graines de pensées Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T09:00:00+02:00 – 2026-04-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00
2 journées de Troc’livres sont programmés à la librairie Graines de pensées de Rambervillers ! Rendez le dimanche 19 avril et le dimanche 21 juin, de 9h à 12h !
Tout public – entrée libre
Librairie Graines de pensées 13 rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 09 77 44 61 31 »}]
Tout public – Entrée libre livres
Photo de Céline |: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/35285377/