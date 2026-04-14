Troc’livres, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

Troc’livres 19 avril et 21 juin Librairie Graines de pensées Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T09:00:00+02:00 – 2026-04-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

2 journées de Troc’livres sont programmés à la librairie Graines de pensées de Rambervillers ! Rendez le dimanche 19 avril et le dimanche 21 juin, de 9h à 12h !

Tout public – entrée libre

Librairie Graines de pensées 13 rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 09 77 44 61 31 »}]

Tout public – Entrée libre livres

Photo de Céline |: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/35285377/