Cognac-la-Forêt

Goûter européen collaboratif

Médiathèque Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Venez partager vos spécialités et découvrir les saveurs des quatres coins de l’Europe. Jouez avec l’expo L’Europe en jeux et venez découvrir des histoires sur l’Europe. .

Médiathèque Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 18 18 mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Goûter européen collaboratif

L’événement Goûter européen collaboratif Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Ouest Limousin