Goûter européen collaboratif Cognac-la-Forêt
Goûter européen collaboratif Cognac-la-Forêt vendredi 22 mai 2026.
Cognac-la-Forêt
Goûter européen collaboratif
Médiathèque Cognac-la-Forêt Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Venez partager vos spécialités et découvrir les saveurs des quatres coins de l’Europe. Jouez avec l’expo L’Europe en jeux et venez découvrir des histoires sur l’Europe. .
Médiathèque Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 18 18 mediatheques@ouestlimousin.com
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English : Goûter européen collaboratif
L’événement Goûter européen collaboratif Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Ouest Limousin
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