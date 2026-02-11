Goûter fromager Maison du Paysage Athis-Val de Rouvre

Goûter fromager Maison du Paysage Athis-Val de Rouvre mercredi 5 août 2026.

Goûter fromager

Maison du Paysage BREEL Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Besoin d’une pause réconfortante sur le sentier du Granite ?
Les mercredis de l’été, faites halte à la Maison du Paysage pour une dégustation de fromages AOP.
Accompagnés de bons pains et de poirés locaux, venez découvrir les saveurs et le savoir-faire fromager de notre région.   .

Maison du Paysage BREEL Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65  contact@cpie61.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goûter fromager

L’événement Goûter fromager Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-02-11 par Flers agglo