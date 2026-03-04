Goûter fromager, Maison du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Goûter fromager Mercredi 5 août, 15h00 Maison du Paysage Orne

Gratuit. Accès libre de 15 à 17h.

Besoin d’une pause réconfortante sur le sentier du Granite ?

Les mercredis de l’été, faites halte à la Maison du Paysage pour une dégustation de fromages AOP.

Accompagnés de bons pains et de poirés locaux, venez découvrir les saveurs et le savoir-faire fromager de notre région.

De 15h à 17h

Maison du Paysage Maison du Paysage, Bréel Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie

