Goûter fromager, Maison du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Goûter fromager Mercredi 5 août, 15h00 Maison du Paysage Orne
Gratuit. Accès libre de 15 à 17h.
Besoin d’une pause réconfortante sur le sentier du Granite ?
Les mercredis de l’été, faites halte à la Maison du Paysage pour une dégustation de fromages AOP.
Accompagnés de bons pains et de poirés locaux, venez découvrir les saveurs et le savoir-faire fromager de notre région.
De 15h à 17h
Maison du Paysage Maison du Paysage, Bréel Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie
