Goûter gagnant Casino JOA de Santenay Santenay

Informations pratiques

Santenay

Goûter gagnant

Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-01

À 16h, accordez-vous une pause gourmande !

Nous vous invitons à partager un moment de convivialité autour d’une pause gourmande, offerte à tous les clients présents en salle. Après cette parenthèse rafraîchissante, la chance sera de nouveau au rendez-vous avec 3 tirages Lucky Card, organisés toutes les 20 minutes.

Insérez simplement votre carte CLUB dans une machine à sous pour participer. Si votre carte est sélectionnée, vous remporterez des points crédités directement sur votre carte CLUB. .

Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 22 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goûter gagnant

L’événement Goûter gagnant Santenay a été mis à jour le 2026-07-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)