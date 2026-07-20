Goûter gagnant Casino JOA de Santenay Santenay
samedi 1 août 2026 · Casino JOA de Santenay · Santenay
Informations pratiques
Santenay
Goûter gagnant
Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-01
À 16h, accordez-vous une pause gourmande !
Nous vous invitons à partager un moment de convivialité autour d’une pause gourmande, offerte à tous les clients présents en salle. Après cette parenthèse rafraîchissante, la chance sera de nouveau au rendez-vous avec 3 tirages Lucky Card, organisés toutes les 20 minutes.
Insérez simplement votre carte CLUB dans une machine à sous pour participer. Si votre carte est sélectionnée, vous remporterez des points crédités directement sur votre carte CLUB. .
Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 22 44
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English : Goûter gagnant
L’événement Goûter gagnant Santenay a été mis à jour le 2026-07-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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