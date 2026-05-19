Saint-Philibert

Goûter-jeux

Médiathèque Le Chat Pitre Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Rendez-vous est donné aux petits et aux grands joueurs à la médiathèque Le Chat Pitre pour s’amuser aux jeux de société autour d’un goûter, dans une ambiance ludique et familiale ! Rien de tel pour bien commencer le week-end !

Gratuit .

Médiathèque Le Chat Pitre Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 08 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Goûter-jeux Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon