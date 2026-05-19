Goûter-jeux Saint-Philibert
Goûter-jeux Saint-Philibert vendredi 5 juin 2026.
Saint-Philibert
Goûter-jeux
Médiathèque Le Chat Pitre Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Rendez-vous est donné aux petits et aux grands joueurs à la médiathèque Le Chat Pitre pour s’amuser aux jeux de société autour d’un goûter, dans une ambiance ludique et familiale ! Rien de tel pour bien commencer le week-end !
Gratuit .
Médiathèque Le Chat Pitre Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 08 08
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English :
L’événement Goûter-jeux Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon