Les Incontournables une chapelle devenue église, Notre-Dame-de-la-Nativité Église Notre-Dame-de-la-Nativité Saint-Philibert

Saint-Philibert

Les Incontournables une chapelle devenue église, Notre-Dame-de-la-Nativité

Église Notre-Dame-de-la-Nativité 4 Rue de la Chapelle Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Calmement posée au bord de l’eau, l’église de Saint-Philibert humble et modeste à l’extérieur dévoile, dès l’entrée, un décor foisonnant notamment avec sa voûte peinte et son retable.

Mégalithes, églises et chapelles ou encore architectures singulières du XXe siècle, Les incontournables vous ouvrent les portes pour une visite avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Sur réservation. .

Église Notre-Dame-de-la-Nativité 4 Rue de la Chapelle Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Les Incontournables une chapelle devenue église, Notre-Dame-de-la-Nativité Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon