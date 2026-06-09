Balade découverte des plantes du littoral Saint-Philibert
Balade découverte des plantes du littoral Saint-Philibert vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Philibert
Balade découverte des plantes du littoral
plage de Men er Belec Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Primelle et Lila, herboriste et cueilleuses de plantes sauvages, vous proposent une balade sensorielle à la découverte des plantes qui bordent nos sentiers côtiers.
Elles y aborderont leurs pouvoirs médicinaux mais aussi leurs possibilités culinaires, tout en apprenant à les reconnaître en toute sécurité.
Cette balade se veut ludique et conviviale.
Prévoyez une tenue adaptée à la météo et de quoi vous hydrater.
Un document récapitulatif vous sera envoyé à l’issu de la balade.
Sur réservation .
plage de Men er Belec Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 7 82 75 38 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade découverte des plantes du littoral Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Saint-Philibert (Morbihan)
- Les auditions de Saint-Phil en art Saint-Philibert 12 juin 2026
- Soirée engagée: consentement, respect, égalité Saint-Philibert 12 juin 2026
- Les Incontournables une chapelle devenue église, Notre-Dame-de-la-Nativité Église Notre-Dame-de-la-Nativité Saint-Philibert 2 juillet 2026
- Musicophil: Les Simone Saint-Philibert 3 juillet 2026
- I Phil Rock: You said strange (Tv Martyr’live) + Shady Fat Kats+ Ady one Woman Band Saint-Philibert 17 juillet 2026