Balade photo golden hour, Pointe de Trévignon, Saint-Philibert

Informations pratiques

Balade photo golden hour Vendredi 3 juillet, 22h30 Pointe de Trévignon Finistère

Tarifs : Balade 28€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T22:30:00+02:00 – 2026-07-04T00:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T22:30:00+02:00 – 2026-07-04T00:30:00+02:00

Certaines personnes viennent pour faire de belles photos. D’autres pour découvrir un nouvel endroit. D’autres encore pour prendre l’air, ralentir un peu ou partager un moment avec des personnes qui aiment la nature.

Cette balade photo nature est un mélange de tout cela.

Nous partons en petit groupe dans un lieu que j’aime particulièrement : sentier côtier, forêt, estuaire ou campagne selon la saison. On marche tranquillement. On s’arrête lorsqu’une lumière attire le regard, lorsqu’un détail mérite qu’on lui accorde quelques minutes ou simplement lorsqu’un paysage invite à la contemplation.

Je partage volontiers quelques conseils photo lorsque c’est utile, mais il ne s’agit pas d’un cours. L’objectif est avant tout de profiter d’un beau moment dans la nature et de repartir avec quelques photos qui vous ressemblent.

Durée : 2h

Activité organisée par Mélaine – photographe de nature et de lumière

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-photo-golden-hour-9674

Pointe de Trévignon Pointe de Trévignon Saint-Philibert 29910 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-photo-golden-hour-9674 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-photo-golden-hour-9674 »}]

Ralentir, observer et photographier. Une balade photo nature en petit groupe pour découvrir de beaux lieux, observer la lumière autrement et photographier sans pression, quel que soit votre appareil. Nature Sortie nature