Saint-Philibert

Sortie découverte des plantes du sentier côtier

Plage de Men er Bellec Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Déambulation sur la plage de Men er Bellec et le sentier côtier. Observation des végétaux, anecdotes, histoire des plantes et des algues, usages culinaires et médicinaux.

Avec Primelle ou Lila, de l’association Incroyables Chemins, herbalistes, formatrices et productrices à Ploemel.

Envoi d’un compte-rendu avec résumé et photos par mail après la balade.

Durée 2 heures Prévoir des chaussures et tenue adaptées.

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de la Baie de Quiberon: nombre de participants limité à 15 personnes .

Plage de Men er Bellec Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 7 82 75 38 60

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English :

L’événement Sortie découverte des plantes du sentier côtier Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon