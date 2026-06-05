Saint-Philibert

I Phil Rock: You said strange (Tv Martyr’live) + Shady Fat Kats+ Ady one Woman Band

Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Rendez-vous au théâtre de verdure de Saint-Philibert pour la seconde édition de I Phil Rock , dans le cadre de MusicoPhil.

Une soirée gratuite, avec 3 nouveaux groupes du grand ouest, 3 foodtrucks et 2 bar-brasseurs.

YOU SAID STRANGE (TV MARTYR’S LIVE)

Ce groupe normand débarque à Saint-Philibert pour un concert unique en Bretagne !

Dans cette création inédite TY Martyr’s Live , le groupe fusionne musique, image et espace pour proposer une expérience sensorielle forte un show immersif, physique et fédérateur, au-delà du concert rock traditionnel.

SHADY FAT KATS

Les alréens de Shady Fat Kats livrent des hymnes survoltés mêlant l’optimisme ensoleillé du Pop Punk des années 2000 à la puissance émotionnelle du Heavy Rock.

Avant de les voir fouler la scène du Motocultor festival à Carhaix en août prochain, c’est à Saint-Philibert que vous aurez la chance de les rencontrer !

ADY ONE WOMAN BAND

Ady est une femme orchestre moderne à l’énergie indéniablement Rock’n’Roll. Percussions aux pieds, guitare ou cigarbox en main, elle chante ses histoires, toutes plus singulières les unes que les autres. Elle utilise notamment sa musique pour sensibiliser et inspirer sur l’égalité et la lutte contre les violences faites aux femmes.

Après avoir obtenu le 1er prix au Challenge Blues Français 2024 et un passage remarqué à l’International Blues Challenge 2025 à Memphis (USA), la voici aujourd’hui à Saint-Philibert pour notre plus grand plaisir.

Gratuit

Bars, foodtrucks et toilettes (dont PMR) sur place

Repli à la salle Le Mousker si mauvais temps .

Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00

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English :

L’événement I Phil Rock: You said strange (Tv Martyr’live) + Shady Fat Kats+ Ady one Woman Band Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon