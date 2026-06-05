Saint-Philibert

Musicophil: Papajo

Théatre de verdure Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Blues Rock

Pour ce nouvel apéro-concert, Le trio Papajo promet de vous embarquer dans son univers blues & rock endiablé !

Sur scène, Patrick, Pascal et Jordan assemblent leurs expériences et les multiples influences pour livrer un show énergique, électrique sur des reprises de grands classiques des légendes du blues et du rock (Clapton, Guns and Roses, Stevie Ray Vaughan, ZZ Top…)

Le combo guitare/basse/batterie/chant vous fera à coup sûr danser, chanter, et même peut-être libèrera l’âme de rockeur qui est en vous !

Gratuit

Bar et foodtruck sur place

Repli à la salle Le Mousker si mauvais temps .

Théatre de verdure Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00

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English :

L’événement Musicophil: Papajo Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon