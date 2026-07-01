Apéro ponton Saint-Philibert
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Philibert
Informations pratiques
Saint-Philibert
Apéro ponton
Cale de Port Deun Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Le concept un circuit avec plusieurs stands. Les participants déambulent et s’informent sur des thématiques liées à l’eau préservation, quantité, qualité -, sur la gestion des déchets, les bonnes pratiques nautiques, le carénage ou encore sur les milieux naturels et la biodiversité.
Au passage de chaque stand, les visiteurs récupèrent des jetons pour pouvoir accéder à l’apéro ! .
Cale de Port Deun Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Apéro ponton Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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