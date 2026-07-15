A la découverte du phare Saint-Philibert
mardi 21 juillet 2026 · Saint-Philibert
Informations pratiques
Saint-Philibert
A la découverte du phare
Phare de Kernevest Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 11:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
Le Phare de Kernevest également connu sous le nom de feu de Crac’h, est un phare historique situé dans la commune de Saint-Philibert.
Érigé en 1855 par l’ingénieur Plassard et le maître maçon François Marchand, il a joué un rôle crucial dans la navigation maritime en guidant les navires vers le port de La Trinité-sur-Mer.
Le phare a été électrifié en 1952 et a été définitivement éteint en 2012, mais un deuxième feu a été établi pour continuer à assurer le guidage des navires.
Le phare est aujourd’hui un site patrimonial et la municipalité de Saint-Philibert a rénové l’ancien phare en 2014.
Visite sur inscription à la mairie de Saint Philibert .
Phare de Kernevest Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00
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English :
L’événement A la découverte du phare Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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