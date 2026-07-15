Informations pratiques

Saint-Philibert

A la découverte du phare

Phare de Kernevest Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 11:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Le Phare de Kernevest également connu sous le nom de feu de Crac’h, est un phare historique situé dans la commune de Saint-Philibert.

Érigé en 1855 par l’ingénieur Plassard et le maître maçon François Marchand, il a joué un rôle crucial dans la navigation maritime en guidant les navires vers le port de La Trinité-sur-Mer.

Le phare a été électrifié en 1952 et a été définitivement éteint en 2012, mais un deuxième feu a été établi pour continuer à assurer le guidage des navires.

Le phare est aujourd’hui un site patrimonial et la municipalité de Saint-Philibert a rénové l’ancien phare en 2014.

Visite sur inscription à la mairie de Saint Philibert .

Phare de Kernevest Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00

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English :

L’événement A la découverte du phare Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon