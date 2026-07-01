UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Philibert

Médiathèque à la plage Saint-Philibert

mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Philibert

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Plage Men er Beleg
Ville
56470 Saint-Philibert
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Philibert

Médiathèque à la plage

Plage Men er Beleg Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Animations et jeux proposés par la médiathèque, sur la plage de Men Er Beleg   .

Plage Men er Beleg Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 08 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Médiathèque à la plage Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Saint-Philibert (Morbihan)