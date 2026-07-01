AGENDA · Saint-Philibert
Médiathèque à la plage Saint-Philibert
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Philibert
Informations pratiques
Saint-Philibert
Médiathèque à la plage
Plage Men er Beleg Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-08-26 12:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Animations et jeux proposés par la médiathèque, sur la plage de Men Er Beleg .
Plage Men er Beleg Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 08 08
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English :
L’événement Médiathèque à la plage Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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