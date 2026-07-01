Informations pratiques

Saint-Philibert

Exposition Arts et Mer

Salle Méaban Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:30:00

fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Sur invitation de l’association Dasson ,les artistes amateurs de St Philibert et de la région sont invités à exposer leurs oeuvres: peintures, sculptures, photographies, à la salle Méaban du 28 juillet au 11 août 2026.

Dasson, association indépendante, a pour objet la défense et la mise en valeur du patrimoine culturel, de l’histoire, de l’environnement et des paysages, notamment par la mise en œuvre d’un urbanisme cohérent, harmonieux et durable.

Vernissage de cette 43° exposition le 28 juillet 2026, à 18h.

Ouverture du lundi (après-midi) au samedi Fermeture le dimanche et le lundi matin .

Salle Méaban Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 6 83 83 96 33

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English :

L’événement Exposition Arts et Mer Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon