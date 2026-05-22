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Fest noz Saint-Philibert

Fest noz Saint-Philibert samedi 1 août 2026.

Adresse : Terrain des sports de Kermouroux

Ville : 56470 Saint-Philibert

Département : Morbihan

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif :

Saint-Philibert

Fest noz

Terrain des sports de Kermouroux Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Dans le cadre de Saint Phil en fête, les groupes Beurhan et Damad vont enchaîner mazurkas, an-dro, et gavottes, pour le plus grand bonheur des amateurs de danses bretonnes.

Tout public
Gratuit   .

Terrain des sports de Kermouroux Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00 

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English :

L’événement Fest noz Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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