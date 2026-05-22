Fest noz Saint-Philibert
Fest noz Saint-Philibert samedi 1 août 2026.
Saint-Philibert
Fest noz
Terrain des sports de Kermouroux Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Dans le cadre de Saint Phil en fête, les groupes Beurhan et Damad vont enchaîner mazurkas, an-dro, et gavottes, pour le plus grand bonheur des amateurs de danses bretonnes.
Tout public
Gratuit .
Terrain des sports de Kermouroux Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00
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English :
L’événement Fest noz Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon