Saint-Philibert

Fest noz

Terrain des sports de Kermouroux Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Dans le cadre de Saint Phil en fête, les groupes Beurhan et Damad vont enchaîner mazurkas, an-dro, et gavottes, pour le plus grand bonheur des amateurs de danses bretonnes.

Tout public

Gratuit .

Terrain des sports de Kermouroux Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00

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English :

L’événement Fest noz Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon