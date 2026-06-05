Saint-Philibert

Musicophil: Les Simone

Théatre de verdure Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Variété feel good

Quand on aime, on ne compte pas ! Après un passage très apprécié du public l’an dernier, le duo féminin Les Simone est de retour à Saint-Philibert pour vous entraîner dans son univers participatif plein d’humour et d’énergie, mêlant la variété française/internationale avec de célèbres tubes de la musique classique.

Mélangeant voix, violoncelle et clavier, Maylis et Morgane proposent des mash-ups détonants où danse, chant et sourires sont les bienvenus !

Gratuit

Bar et foodtruck sur place

Repli à la salle Le Mousker si mauvais temps .

Théatre de verdure Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00

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English :

L’événement Musicophil: Les Simone Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon