Musicophil: Les Simone Saint-Philibert
Musicophil: Les Simone Saint-Philibert vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Philibert
Musicophil: Les Simone
Théatre de verdure Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Variété feel good
Quand on aime, on ne compte pas ! Après un passage très apprécié du public l’an dernier, le duo féminin Les Simone est de retour à Saint-Philibert pour vous entraîner dans son univers participatif plein d’humour et d’énergie, mêlant la variété française/internationale avec de célèbres tubes de la musique classique.
Mélangeant voix, violoncelle et clavier, Maylis et Morgane proposent des mash-ups détonants où danse, chant et sourires sont les bienvenus !
Gratuit
Bar et foodtruck sur place
Repli à la salle Le Mousker si mauvais temps .
Théatre de verdure Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00
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English :
L’événement Musicophil: Les Simone Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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