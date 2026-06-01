Saint-Philibert

Les Parfums de l’Orient

Eglise de St Philibert Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Les parfums de L’Orient c’est une grande fresque historique et musicale sur l’histoire de la Route des Indes, tirée d’un voyage autour du monde effectué en 1690 par Robert Chasles, marin lorientais.

Thierry Besnard, clarinettiste international et professeur à Saint-Phil en art, va diriger Les Parfums de L’Orient , une grande fresque historique et musicale, à Saint-Philibert.

Plus de 60 clarinettistes, musiciens, danseurs, acteurs, et un récitant seront sur scène.

Participation libre au chapeau.

En extérieur Pensez à amener votre siège.

Buvette et sandwichs sur place à partir de 19 h. .

Eglise de St Philibert Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 6 71 20 20 21

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English :

L’événement Les Parfums de l’Orient Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon