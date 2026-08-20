Goûters numériques : Préparer Halloween avec le Labo du Rézo, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Goûters numériques : Préparer Halloween avec le Labo du Rézo 27 – 30 octobre Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. À partir de 10 ans. Présence nécessaire aux 3 séances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T14:00:00+01:00 – 2026-10-27T16:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T14:00:00+01:00 – 2026-10-30T16:00:00+01:00

À l’occasion d’Halloween, le Labo du Rézo de la numérithèque vous invite à découvrir la brodeuse numérique lors d’un goûter numérique placé sous le signe de la création textile. Les participants apprendront à concevoir et personnaliser des motifs sur ordinateur avant de les transférer sur tissu grâce à cette machine innovante.

Cet atelier met l’accent sur les possibilités offertes par la broderie numérique : création de visuels sur le thème d’Halloween (citrouilles, fantômes, lettrages personnalisés), compréhension des étapes de préparation des fichiers et découverte du fonctionnement de la machine. Une attention particulière sera portée à la prise en main des outils pour permettre à chacun de réaliser une création simple et réussie.

En complément, une courte ouverture sur d’autres techniques de fabrication numérique, comme le flocage ou la conception 3D, pourra être proposée pour enrichir l’expérience. Cet atelier accessible à tous favorise l’expérimentation, la créativité et la découverte des outils numériques dans une ambiance conviviale.

Présence nécessaire aux 3 séances.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Initiez-vous à la brodeuse numérique pour créer des motifs Halloween personnalisés et découvrir la fabrication textile assistée par ordinateur.

Droits réservés