Grâce à Elles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
samedi 3 octobre 2026 · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Grâce à Elles
Médiathèque Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-03
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-03
Dans le réseau des médiathèques, découvrez 60 portraits de femmes du XIIème au XXème siècle, provenant de toutes les classes sociales, qui ont inventé leur vie et changé les nôtres, d’après le livre Grâce à elles de Sophie Degano. .
Médiathèque Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
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English : Grâce à Elles
L’événement Grâce à Elles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles
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