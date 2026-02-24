Graine Party Lieu dit Le Petit Chadignac Saintes

Graine Party

Lieu dit Le Petit Chadignac Les Serres de Chadignac Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 17:00:00

fin : 2026-03-13 21:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Le vendredi 13 mars, les Serres de Chadignac accueilleront un événement original et convivial organisé par les élèves de 1ère Bac Pro Conduite de Productions Horticoles et Bac Pro Technicien Conseil Vente Univers Jardin du Lycée du Petit Chadignac.

.

Lieu dit Le Petit Chadignac Les Serres de Chadignac Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine service-communication@agrocampus17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday March 13, the Chadignac greenhouses will be hosting an original and convivial event organized by the students of 1ère Bac Pro Conduite de Productions Horticoles and Bac Pro Technicien Conseil Vente Univers Jardin from the Lycée du Petit Chadignac.

L’événement Graine Party Saintes a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge