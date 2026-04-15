GRAINES DE LECTEURS 9-13 ans, Médiathèque des Izards, Toulouse

GRAINES DE LECTEURS 9-13 ans Samedi 18 avril, 10h30 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Informations et inscriptions au 05 31 22 94 70

Échangez et partagez en toute convivialité vos coups de cœur (ou vos coups de griffes) dans un club !

Que vous soyez curieux, amateurs ou spécialistes, quel que soit votre âge, il existe des clubs ouverts à tous et sans prérequis, dans une multitude de domaines (littératures, cinémas, Histoire, théâtre, musiques, jeux, récits de voyages…).

Le détail de chaque club, les modalités d’inscription et les dates et horaires sont à retrouver sur le site ou auprès des bibliothécaires.

Médiathèque des Izards

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]

Club de lecteurs jeunesse