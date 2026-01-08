Gran Fondo Col de la Loze 2026

Brides-les-Bains Brides-les-Bains Savoie

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Relevez le défi du nouveau géant des Alpes ! Gran Fondo Col de La Loze

pour la 7ème édition de la Cyclosportive.



4 parcours

30 km 741 m de dénivelé

46 km 2141 m de dénivelé

53 km 2424 m de dénivelé

117 km 4377 m de dénivelé

.

Brides-les-Bains Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English : Gran Fondo Col de la Loze 2026

Come and measure yourself against the new Giant of the Alps !: Gran Fondo Col de La Loze for the 7th edition of the Cyclosportive.



4 runs

30 km 741 m of ascent

46 km 2141 m of ascent

53 km 2424 m ascent

117 km 4377 m ascent

