Gran Fondo Col de la Loze 2026 Brides-les-Bains
Gran Fondo Col de la Loze 2026 Brides-les-Bains samedi 18 juillet 2026.
Gran Fondo Col de la Loze 2026
Brides-les-Bains Brides-les-Bains Savoie
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
2026-07-18
Relevez le défi du nouveau géant des Alpes ! Gran Fondo Col de La Loze
pour la 7ème édition de la Cyclosportive.
4 parcours
30 km 741 m de dénivelé
46 km 2141 m de dénivelé
53 km 2424 m de dénivelé
117 km 4377 m de dénivelé
Brides-les-Bains Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English : Gran Fondo Col de la Loze 2026
Come and measure yourself against the new Giant of the Alps !: Gran Fondo Col de La Loze for the 7th edition of the Cyclosportive.
4 runs
30 km 741 m of ascent
46 km 2141 m of ascent
53 km 2424 m ascent
117 km 4377 m ascent
