Grand Bal Latino Open Air XXXL n°5 Bercy Encore Paris

Le Grand Bal Latino Open Air XXXL revient à La Javelle pour une grande soirée festive dédiée aux musiques et danses d’Amérique latine.

Au programme : cours d’initiation à la salsa avec l’Academia Maritza Arizala, Mixtura et des DJ sets portés par le Tropiteca Crew.

Dans le cadre de la programmation de Bercy Encore 2026, La Javelle propose un grand bal latino en plein air avec initiation salsa, concert et DJ sets.

Le samedi 11 juillet 2026

de 19h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-12T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T19:00:00+02:00_2026-07-11T01:00:00+02:00

Bercy Encore 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris



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