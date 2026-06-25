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Grand Bal Latino Open Air XXXL n°5 Bercy Encore Paris

Grand Bal Latino Open Air XXXL n°5 Bercy Encore Paris

Grand Bal Latino Open Air XXXL n°5 Bercy Encore Paris samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Bercy Encore

Adresse : 5 boulevard Poniatowski

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Le Grand Bal Latino Open Air XXXL revient à La Javelle pour une grande soirée festive dédiée aux musiques et danses d’Amérique latine.

Au programme : cours d’initiation à la salsa avec l’Academia Maritza Arizala, Mixtura et des DJ sets portés par le Tropiteca Crew.

Dans le cadre de la programmation de Bercy Encore 2026, La Javelle propose un grand bal latino en plein air avec initiation salsa, concert et DJ sets.
Le samedi 11 juillet 2026
de 19h00 à 01h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-12T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T19:00:00+02:00_2026-07-11T01:00:00+02:00

Bercy Encore 5 boulevard Poniatowski  75012 Paris


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