Informations pratiques

Saint-Rémy

Grand bal rétro

Espace Georges Brassens Saint-Rémy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Grand bal rétro au profit d’octobre rose avec Damien Poyard et Lionel Belluard. .

Espace Georges Brassens Saint-Rémy 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 29 06 66 rebouillat.michel@wanadoo.fr

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English : Grand bal rétro

L’événement Grand bal rétro Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-08-23 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I