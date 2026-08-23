AGENDA · Saint-Rémy
Grand bal rétro Saint-Rémy
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Rémy
Informations pratiques
Saint-Rémy
Grand bal rétro
Espace Georges Brassens Saint-Rémy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Grand bal rétro au profit d’octobre rose avec Damien Poyard et Lionel Belluard. .
Espace Georges Brassens Saint-Rémy 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 29 06 66 rebouillat.michel@wanadoo.fr
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English : Grand bal rétro
L’événement Grand bal rétro Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-08-23 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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