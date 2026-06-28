Grand Bazar musée de l’école Saint-Rémy
dimanche 30 août 2026 · musée de l'école · Saint-Rémy
Informations pratiques
Saint-Rémy
Grand Bazar
musée de l’école 20 Rue Auguste Martin Saint-Rémy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le temps d’une journée, la cour du Musée de l’École se transforme en un véritable lieu de découvertes et de bonnes affaires !
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, cette brocante est l’occasion idéale de donner une seconde vie aux objets tout en profitant d’un moment de partage. Une buvette sera également à disposition tout au long de la journée pour permettre aux visiteurs et exposants de se restaurer et de faire une pause entre deux trouvailles. .
musée de l’école 20 Rue Auguste Martin Saint-Rémy 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 76 72 museedelecole@wanadoo.fr
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English : Grand Bazar
L’événement Grand Bazar Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-28 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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