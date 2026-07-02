Informations pratiques

Saint-Rémy

Vide grenier

Le Bourg Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide grenier de 8h à 18h

Vide grenier de 8h à 18h sur le terrain de foot .

Le Bourg Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 6 77 59 88 97

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English : Vide grenier

Garden sale from 8am to 6pm

L’événement Vide grenier Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Suisse Normande