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AGENDA · Saint-Rémy

Vide grenier Saint-Rémy

dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Rémy

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
14570 Saint-Rémy
Département
Calvados
Tarif

Saint-Rémy

Vide grenier

Le Bourg Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Vide grenier de 8h à 18h
Vide grenier de 8h à 18h sur le terrain de foot   .

Le Bourg Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 6 77 59 88 97 

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English : Vide grenier

Garden sale from 8am to 6pm

L’événement Vide grenier Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Suisse Normande

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