AGENDA · Saint-Rémy
Vide grenier Saint-Rémy
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Rémy
Informations pratiques
Saint-Rémy
Vide grenier
Le Bourg Saint-Rémy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide grenier de 8h à 18h
Vide grenier de 8h à 18h sur le terrain de foot .
Le Bourg Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 6 77 59 88 97
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English : Vide grenier
Garden sale from 8am to 6pm
L’événement Vide grenier Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Suisse Normande
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