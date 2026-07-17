Grand Conseil, Théâtre du Grütli, Genève

Informations pratiques

Grand Conseil 24 – 27 novembre Théâtre du Grütli

25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T19:30:00+01:00 – 2026-11-24T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T19:30:00+01:00 – 2026-11-27T21:00:00+01:00

Ce Pop Up est un spectacle immersif où les spectatrices et spectateurs deviennent députées et députés le temps d’une soirée. Sans prendre la parole, qui est laissée aux interprètes, le public vote et peut influencer le débat. Une plongée sensible et incisive dans les rouages de la décision politique.

Théâtre du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 888 44 84 http://www.grutli.ch [{« type »: « link », « value »: « https://grutli.ch/spectacles/grand-conseil »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grütli/

Ce Pop Up est un spectacle immersif où les spectatrices et spectateurs deviennent députées et députés le temps d’une soirée.

© Stéphanie Gygax