GRAND CORPS MALADE ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Pau

GRAND CORPS MALADE

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-12-04 20:00:00

fin : 2027-12-04 22:00:00

Date(s) :

2027-12-04

Jean-Rachid présente

Grand Corps Malade en tournée

en collaboration avec Anouche Live & Caramba Culture Live

Nouvelle tournée de Grand Corps Malade en 2027 en France, Suisse & Belgique .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : GRAND CORPS MALADE

L’événement GRAND CORPS MALADE Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau