GRAND CORPS MALADE ZENITH DE PAU Pau
samedi 4 décembre 2027 · ZENITH DE PAU · Pau
Informations pratiques
Pau
GRAND CORPS MALADE
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-12-04 20:00:00
fin : 2027-12-04 22:00:00
Date(s) :
2027-12-04
Jean-Rachid présente
Grand Corps Malade en tournée
en collaboration avec Anouche Live & Caramba Culture Live
Nouvelle tournée de Grand Corps Malade en 2027 en France, Suisse & Belgique .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : GRAND CORPS MALADE
L’événement GRAND CORPS MALADE Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau
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