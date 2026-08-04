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GRAND CORPS MALADE ZENITH DE PAU Pau

samedi 4 décembre 2027 · ZENITH DE PAU · Pau

GRAND CORPS MALADE ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Début
samedi 4 décembre 2027
Fin
samedi 4 décembre 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
ZENITH DE PAU
Adresse
Rue Suzanne Bacarisse
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
39 39 39 Tarif de base plein tarif

Pau

GRAND CORPS MALADE

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-12-04 20:00:00
fin : 2027-12-04 22:00:00

Date(s) :
2027-12-04

Jean-Rachid présente
Grand Corps Malade en tournée
en collaboration avec Anouche Live & Caramba Culture Live
Nouvelle tournée de Grand Corps Malade en 2027 en France, Suisse & Belgique   .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50  billetzenith@pau-evenements.fr

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English : GRAND CORPS MALADE

L’événement GRAND CORPS MALADE Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau

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