Estiu a Ciutat: Concert avec Habia Place Récaborde Pau

Pau

Estiu a Ciutat: Concert avec Habia

Place Récaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Trio cordes et voix

Elles nous charment par leurs voix, leurs jeux mélodiques et délicats, leur présence chaleureuse. Puisant dans la poésie contemporaine et la langue libre d’aujourd’hui, les paysages et le climat (météo et social), Habia propose un nouveau répertoire polyrythmique et polyphonique. .

Place Récaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34 arcuelh@laciutat.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Estiu a Ciutat: Concert avec Habia

L’événement Estiu a Ciutat: Concert avec Habia Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau