Estiu a Ciutat: Concert avec Habia Place Récaborde Pau
Estiu a Ciutat: Concert avec Habia Place Récaborde Pau vendredi 7 août 2026.
Pau
Estiu a Ciutat: Concert avec Habia
Place Récaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Trio cordes et voix
Elles nous charment par leurs voix, leurs jeux mélodiques et délicats, leur présence chaleureuse. Puisant dans la poésie contemporaine et la langue libre d’aujourd’hui, les paysages et le climat (météo et social), Habia propose un nouveau répertoire polyrythmique et polyphonique. .
Place Récaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34 arcuelh@laciutat.org
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English : Estiu a Ciutat: Concert avec Habia
L’événement Estiu a Ciutat: Concert avec Habia Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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