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AGENDA · Pau

La fête du Roi Rue du Château Pau

vendredi 7 août 2026 · Rue du Château · Pau

La fête du Roi Rue du Château Pau

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Quartier du château
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

La fête du Roi

Rue du Château Quartier du château Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

14h à 22h Marché de créateurs et d’artisans d’art Boulevard du Midi
14h30 à 18h Animations sportives (Jeu de quilles, archers du Roi et escrime) Place Royale
À partir de 15h Village médiéval et la Tour de la Monnaie racontée Place de la Monnaie
18h à 21h Restauration et musique Place de la Déportation
19h divertissement musical du Roi Place Royale
20h à 23h30 Repas du Moyen-Âge, table de ripailles et victuailles Place de la Monnaie
21h Concert de Parpahlon Place Royale   .

Rue du Château Quartier du château Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  assobonroihenry@gmail.com

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English : La fête du Roi

L’événement La fête du Roi Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau

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