La fête du Roi Rue du Château Pau

Informations pratiques

Pau

La fête du Roi

Rue du Château Quartier du château Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

14h à 22h Marché de créateurs et d’artisans d’art Boulevard du Midi

14h30 à 18h Animations sportives (Jeu de quilles, archers du Roi et escrime) Place Royale

À partir de 15h Village médiéval et la Tour de la Monnaie racontée Place de la Monnaie

18h à 21h Restauration et musique Place de la Déportation

19h divertissement musical du Roi Place Royale

20h à 23h30 Repas du Moyen-Âge, table de ripailles et victuailles Place de la Monnaie

21h Concert de Parpahlon Place Royale .

Rue du Château Quartier du château Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 assobonroihenry@gmail.com

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English : La fête du Roi

L’événement La fête du Roi Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau